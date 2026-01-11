18-летний форвард «МЮ» Лейси получил 2 желтые за 2 минуты в конце матча с «Брайтоном» – на 87-й и 89-й. 2-е предупреждение он заработал, ударив мячом о газон
18-летнего форварда «МЮ» Ши Лейси удалили в концовке матча с «Брайтоном».
«Манчестер Юнайтед» остался в меньшинстве в конце матча с «Брайтоном» после удаления 18-летнего форварда Ши Лейси.
«МЮ» под руководством Даррена Флетчера вылетел из Кубка Англии, уступив в 3-м раунде со счетом 1:2.
На 89-й минуте защитник Ферди Кадыоглу упал возле лицевой линии в борьбе с Лейси. После этого форвард «МЮ» ударил мячом о газон, за что арбитр Саймон Хупер показал ему вторую желтую карточку и удалил с поля.
Первое предупреждение он получил на 87-й за фол против полузащитника Ясина Айяри.
