Шешко забил во 2-м матче подряд за «МЮ» – «Брайтону» в Кубке. У купленного за 85 млн евро с учетом бонусов форварда 5+1 в 19 играх за клуб

Шешко забил во 2-м матче подряд за «МЮ».

Форвард «МЮ» Беньямин Шешко отличился в матче с «Брайтоном» в 3-м раунде Кубка Англии (1:2, второй тайм).

В прошлом матче – против «Бернли» в АПЛ (2:2) – словенец сделал дубль. До этого он не забивал с 4 октября – 10 матчей.

Беньямин проводит 19-ю игру в составе манкунианцев, на его счету 5 забитых мячей и 1 ассист. Подробная статистика форварда, купленного у «Лейпцига» за 85 миллионов евро с учетом бонусов, доступна здесь .