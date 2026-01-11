«Бавария» не проигрывает в Бундеслиге – 14 побед и 2 ничьих. Единственное поражение в сезоне – от «Арсенала» в ЛЧ
«Бавария» не проигрывает в Бундеслиге с начала сезона.
«Бавария» не проиграла ни одного матча в нынешнем сезоне Бундеслиги.
Сегодня команда Венсана Компани разгромила «Вольфсбург» в домашнем матче 16-го тура (8:1).
В текущем сезоне чемпионата Германии «Бавария» одержала 14 побед и дважды сыграла вничью.
В 26 матчах нынешнего сезона во всех турнирах «Бавария» потерпела лишь одно поражение – от «Арсенала» в Лиге чемпионов (1:3).
14 января мюнхенцы сыграют с «Кельном».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
