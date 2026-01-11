«Бавария» не проигрывает в Бундеслиге – 14 побед и 2 ничьих. Единственное поражение в сезоне – от «Арсенала» в ЛЧ

«Бавария» не проигрывает в Бундеслиге с начала сезона.

«Бавария» не проиграла ни одного матча в нынешнем сезоне Бундеслиги.

Сегодня команда Венсана Компани разгромила «Вольфсбург » в домашнем матче 16-го тура (8:1).

В текущем сезоне чемпионата Германии «Бавария» одержала 14 побед и дважды сыграла вничью.

В 26 матчах нынешнего сезона во всех турнирах «Бавария » потерпела лишь одно поражение – от «Арсенала » в Лиге чемпионов (1:3).

14 января мюнхенцы сыграют с «Кельном».