Сергей Юран: «Будь в ЦСКА российский тренер, он бы не обменял Дивеева на Гонду. Игорь – ведущий игрок и защитник, которых в России можно пересчитать по пальцам одной руки»

Юран: если бы в ЦСКА был российский тренер, он бы не обменял Дивеева на Гонду.

Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Юран отреагировал на обмен футболистами между ЦСКА и «Зенитом ».

Защитник Игрок Дивеев отправился к петербуржцам, в то время как форвард Лусиано Гонду присоединился к армейцам.

«Лично мне сложно понять обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду сразу по двум причинам. Во-первых, идут разговоры о возможном ужесточении лимита на легионеров. Во-вторых, Игорь – ведущий игрок и защитник, которых и так в России можно пересчитать по пальцам одной руки.

В общем, для меня это немного странно. И я не могу сказать, что Лусиано чем-то запомнился по игре в «Зените». Может быть, что этот трансфер – личное желание Фабио Челестини . Я уверен, что если бы российский тренер возглавлял ЦСКА , он бы не обменял Дивеева на Гонду», – заявил Юран.