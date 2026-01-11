«МЮ» вылетел из Кубка Англии и Кубка лиги после первых же матчей – такого не было с сезона-1981/82. В АПЛ команда на 17 очков отстает от лидирующего «Арсенала»
«Манчестер Юнайтед» сразу вылетел из обоих английских кубков.
«Манчестер Юнайтед» покинул английские кубковые турниры после первых же матчей – такого не было с сезона-1981/82.
Манкунианцы сегодня уступили «Брайтону» на своем поле в 3-м раунде Кубка Англии – 1:2. В конце августа они по пенальти вылетели от «Гримсби» из Кубка лиги на стадии 2-го раунда.
Таким образом, в этом сезоне у «МЮ» остались шансы только на победу в АПЛ. Там команда занимает 7-е место, отставая от лидирующего «Арсенала» на 17 очков.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
