«МЮ» вылетел из Кубка Англии и Кубка лиги после первых же матчей – такого не было с сезона-1981/82. В АПЛ команда на 17 очков отстает от лидирующего «Арсенала»

«Манчестер Юнайтед» сразу вылетел из обоих английских кубков.

«Манчестер Юнайтед » покинул английские кубковые турниры после первых же матчей – такого не было с сезона-1981/82 .

Манкунианцы сегодня уступили «Брайтону » на своем поле в 3-м раунде Кубка Англии – 1:2. В конце августа они по пенальти вылетели от «Гримсби» из Кубка лиги на стадии 2-го раунда.

Таким образом, в этом сезоне у «МЮ» остались шансы только на победу в АПЛ . Там команда занимает 7-е место, отставая от лидирующего «Арсенала» на 17 очков.