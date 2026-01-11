Зырянов о Жерсоне: «Пришел в «Зенит» после интенсивнейшего периода в карьере, не смог проявить себя из-за травмы и не до конца адаптировался к РПЛ. Но иногда игроки такого уровня раскрываются постепенно»

Зырянов о Жерсоне: не до конца адаптировался к РПЛ.

Константин Зырянов объяснил, почему Жерсон не смог проявить себя в Мир РПЛ .

«Он пришел в команду после интенсивнейшего периода в карьере, не смог проявить себя из-за травмы и не до конца адаптировался к нашему чемпионату.

При этом примеры Малкома , Вендела и других лучших иностранцев РПЛ показывают, что игроки такого уровня не всегда выдают результат мгновенно после перехода, а раскрываются постепенно и позднее начинают приносить максимальную пользу команде», – заявил председатель правления «Зенита».