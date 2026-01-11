Зырянов о Жерсоне: «Пришел в «Зенит» после интенсивнейшего периода в карьере, не смог проявить себя из-за травмы и не до конца адаптировался к РПЛ. Но иногда игроки такого уровня раскрываются постепенно»
«Он пришел в команду после интенсивнейшего периода в карьере, не смог проявить себя из-за травмы и не до конца адаптировался к нашему чемпионату.
При этом примеры Малкома, Вендела и других лучших иностранцев РПЛ показывают, что игроки такого уровня не всегда выдают результат мгновенно после перехода, а раскрываются постепенно и позднее начинают приносить максимальную пользу команде», – заявил председатель правления «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
