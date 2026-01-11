У Кейна 36 голов в 31 матче сезона за «Баварию» и Англию. Форвард забил «Вольфсбургу»

Харри Кейн забил 36-й гол в сезоне.

Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил в третьем матче Бундеслиги подряд.

Англичанин отдал голевой пас на Рафаэла Геррейру на 68-й минуте матча с «Вольфсбургом » в 16-м туре чемпионата Германии, а спустя минуту забил сам.

Теперь на счету Кейна 36 голов в 31 матче текущего сезона. 31 мяч Харри забил в составе «Баварии», еще 5 – за сборную Англии. Подробную статистику 32-летнего форварда можно найти здесь .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (7:1, второй тайм).