У Кейна 36 голов в 31 матче сезона за «Баварию» и Англию. Форвард забил «Вольфсбургу»
Харри Кейн забил 36-й гол в сезоне.
Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил в третьем матче Бундеслиги подряд.
Англичанин отдал голевой пас на Рафаэла Геррейру на 68-й минуте матча с «Вольфсбургом» в 16-м туре чемпионата Германии, а спустя минуту забил сам.
Теперь на счету Кейна 36 голов в 31 матче текущего сезона. 31 мяч Харри забил в составе «Баварии», еще 5 – за сборную Англии. Подробную статистику 32-летнего форварда можно найти здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (7:1, второй тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
