Бабаев о Гонду: «ЦСКА нужен был такой форвард – умный, фактурный, с голевым чутьем. Мы помним его игру против нас, теперь время делать результат в красно-синих цветах»
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался о трансфере Лусиано Гонду из «Зенита». В обратном направлении последовал защитник Игорь Дивеев.
«Команде был нужен именно такой тип форварда – умный, фактурный, с голевым чутьем и уже адаптировавшийся к чемпионату России. И мы рады приобрести игрока, которому не потребуется время на набор формы и который сможет стать частью команды с первого дня сборов.
Мы все прекрасно помним и игру Лусиано против нас в Москве, когда аргентинец сделал результат, несмотря на наше преимущество по многим показателям. Теперь время делать результат в красно-синих цветах.
Перед клубом по-прежнему стоят задачи комплектования других важных позиций, включая, безусловно, позицию центрального защитника, который соответствовал бы игровым требованиям тренерского штаба.
Также в ближайшие дни клуб рассчитывает отработать и по трансферам «на выход» – в преддверии заключительной части сезона необходимо иметь мощную обойму, в которой каждый будет готов сделать результат, к которому мы все стремимся, – сказал Бабаев.