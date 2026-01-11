  • Спортс
  • Винисиус, Ямаль, Родриго, Рафинья, Левандовски и Гонсало Гарсия выйдут в старте на матч «Барселона» – «Реал»
15

Винисиус, Ямаль, Родриго, Рафинья, Левандовски и Гонсало Гарсия выйдут в старте на матч «Барселона» – «Реал»

Винисиус и Ямаль попали в стартовые составы на класико.

«Барселона» и «Реал» опубликовали стартовые составы на финал Суперкубка Испании.

Ханс-Дитер Флик выпустит с первой минуты следующих игроков:

вратарь: Жоан Гарсия;

защита: Алехандро Бальде, Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Жюль Кунде;

полузащита: Педри, Фермин Лопес, Френки де Йонг;

нападение: Рафинья Диас, Ламин Ямаль, Роберт Левандовски.

Хаби Алонсо выбрал такой состав:

вратарь: Тибо Куртуа;

защита: Альваро Каррерас, Дин Хейсен, Рауль Асенсио, Федерико Вальверде; 

полузащита: Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Джуд Беллингем;

нападение: Винисиус Жуниор, Родриго, Гонсало Гарсия.

Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36338 голосов
Плохо для «Реала»Хаби Алонсо
Так будет лучшеВинисиус Жуниор
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Реала»
