Винисиус, Ямаль, Родриго, Рафинья, Левандовски и Гонсало Гарсия выйдут в старте на матч «Барселона» – «Реал»
Винисиус и Ямаль попали в стартовые составы на класико.
«Барселона» и «Реал» опубликовали стартовые составы на финал Суперкубка Испании.
Ханс-Дитер Флик выпустит с первой минуты следующих игроков:
– вратарь: Жоан Гарсия;
– защита: Алехандро Бальде, Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Жюль Кунде;
– полузащита: Педри, Фермин Лопес, Френки де Йонг;
– нападение: Рафинья Диас, Ламин Ямаль, Роберт Левандовски.
Хаби Алонсо выбрал такой состав:
– вратарь: Тибо Куртуа;
– защита: Альваро Каррерас, Дин Хейсен, Рауль Асенсио, Федерико Вальверде;
– полузащита: Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Джуд Беллингем;
– нападение: Винисиус Жуниор, Родриго, Гонсало Гарсия.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Реала»
