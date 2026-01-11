«Арсенал» выиграл в основное время 9 из 10 кубковых матчей сезона, «Пэлас» победили по пенальти. Общий счет – 26:3

«Арсенал» не проигрывает в кубковых матчах сезона-2025/26.

Сегодня команда Микеля Артеты разгромила «Портсмут » в 3-м раунде Кубка Англии (4:1).

В нынешнем сезоне «Арсенал» выиграл в основное время 9 из 10 матчей в кубковых соревнованиях, включая Лигу чемпионов, Кубок Англии и Кубок английской лиги, а также обыграл «Кристал Пэлас» в серии пенальти (основное время – 1:1). При этом «канониры» одержали 5 побед в 5 матчах на выезде.

В этих играх «Арсенал» забил 26 мячей, пропустив лишь трижды.