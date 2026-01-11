Агент Чернова о «Спартаке»: «Если бы они хотели вернуть Никиту, то уже сообщили бы ему и руководству «Крыльев». Такой инициативы нет»

Агент Чернова: инициативы от «Спартака» по возвращению нет.

Владимир Кузьмичев , агент защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова , считает, что «Спартак» не заинтересован в возвращении игрока зимой.

С лета 2025 года Чернов выступает за «Крылья Советов » на правах аренды. В нынешнем сезоне 29-летний защитник принял участие в 8 матчах Мир РПЛ .

– Может ли Чернов все‑таки вернуться в «Спартак» этой зимой?

– Если бы у «Спартака» было желание вернуть Никиту, а у них есть такая возможность, наверное, они бы уже сообщили об этом игроку и руководству «Крыльев Советов». Такой инициативы от «Спартака » нет, – сказал Кузьмичев.