Агент Чернова о «Спартаке»: «Если бы они хотели вернуть Никиту, то уже сообщили бы ему и руководству «Крыльев». Такой инициативы нет»
Агент Чернова: инициативы от «Спартака» по возвращению нет.
Владимир Кузьмичев, агент защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова, считает, что «Спартак» не заинтересован в возвращении игрока зимой.
С лета 2025 года Чернов выступает за «Крылья Советов» на правах аренды. В нынешнем сезоне 29-летний защитник принял участие в 8 матчах Мир РПЛ.
– Может ли Чернов все‑таки вернуться в «Спартак» этой зимой?
– Если бы у «Спартака» было желание вернуть Никиту, а у них есть такая возможность, наверное, они бы уже сообщили об этом игроку и руководству «Крыльев Советов». Такой инициативы от «Спартака» нет, – сказал Кузьмичев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
