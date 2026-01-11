Масалитин о Кисляке: «15 млн евро – маловато для такого игрока, если предложат 30-35 млн, ЦСКА задумается. Нужно продавать на пике стоимости. Это касается и Глебова, Батракова»
Масалитин о Кисляке: 15 млн – маловато, за 35 млн ЦСКА задумается.
Валерий Масалитин считает, что при определенных условиях ЦСКА стоит продать Матвея Кисляка.
«Футбол – это часть бизнеса. Если поступит предложение в районе 30-35 миллионов, ЦСКА задумается. А вот 15 миллионов – это маловато для такого игрока, тем более он продолжает развиваться.
Если бы были европейские турниры, цена 30-35 миллионов была бы нормальной. Сейчас из-за бана она ниже. Но если будет солидное предложение от серьезного клуба – его надо рассматривать.
Это касается не только Кисляка, но и Глебова, Батракова. Молодые ребята ярко проявляют себя. Если дают хорошие деньги – надо думать. Игрока нужно продавать на пике стоимости», – подчеркнул экс-форвард армейцев.
