У Олисе 9-й голевой пас в сезоне Бундеслиги – на Диаса в игре с «Вольфсбургом». Вингер «Баварии» – лучший ассистент топ-5 лиг

Олисе – лучший ассистент топ-5 лиг.

Вингер «Баварии» Майкл Олисе ассистировал Луису Диасу в матче 16-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга » (2:1, перерыв).

На счету француза 9 результативных передач в 16 играх чемпионата Германии этого сезона. Он лидер турнира по количеству голевых передач. У ближайших конкурентов – Фареса Шаиби («Айнтрахт »), Луиса Диаса («Бавария»), Андрея Илича («Унион») и Кристофа Баумгартнера («Лейпциг») – по 6 ассистов.

Также Олисе – лучший ассистент в топ-5 лиг Европы.

В АПЛ лидирует Бруну Фернандеш («МЮ») с 8 передачами, в Ла Лиге – Ламин Ямаль («Барселона») и Луис Милья («Хетафе») с 7 передачами, в Серии А – Хесус Родригес и Нико Пас (оба – «Комо») с 6 ассистами, в Лиге 1 – Витинья («ПСЖ») с 6 результативными пасами.