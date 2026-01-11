У Олисе 9-й голевой пас в сезоне Бундеслиги – на Диаса в игре с «Вольфсбургом». Вингер «Баварии» – лучший ассистент топ-5 лиг
Олисе – лучший ассистент топ-5 лиг.
Вингер «Баварии» Майкл Олисе ассистировал Луису Диасу в матче 16-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» (2:1, перерыв).
На счету француза 9 результативных передач в 16 играх чемпионата Германии этого сезона. Он лидер турнира по количеству голевых передач. У ближайших конкурентов – Фареса Шаиби («Айнтрахт»), Луиса Диаса («Бавария»), Андрея Илича («Унион») и Кристофа Баумгартнера («Лейпциг») – по 6 ассистов.
Также Олисе – лучший ассистент в топ-5 лиг Европы.
В АПЛ лидирует Бруну Фернандеш («МЮ») с 8 передачами, в Ла Лиге – Ламин Ямаль («Барселона») и Луис Милья («Хетафе») с 7 передачами, в Серии А – Хесус Родригес и Нико Пас (оба – «Комо») с 6 ассистами, в Лиге 1 – Витинья («ПСЖ») с 6 результативными пасами.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
