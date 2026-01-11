Мбаппе не начнет в старте матч с «Барсой» в финале Суперкубка и выйдет на замену во 2-м тайме (As)

Килиан Мбаппе не выйдет в старте «Реала» в финале Суперкубка Испании.

Килиан Мбаппе не появится в стартовом составе «Реала» в матче с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.

Француз ранее не отправился вместе с «Реалом » в Саудовскую Аравию из-за растяжения связок колена – он присоединился к команде после полуфинального матча против «Атлетико» (2:1).

Как сообщает As, Мбаппе не начнет сегодняшнее класико с первых минут. Ожидается, что форвард выйдет на замену во 2-м тайме.

Матч «Реала» и «Барселоны» в финале Суперкубка Испании начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.