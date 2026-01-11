Саусь назвал «Барселону» командой мечты: «Если бы позвали, я собрал бы вещи и пешком туда пошел»

Саусь о «Барселоне»: пошел бы пешком, если бы позвали.

Владислав Саусь хотел бы поиграть за «Барселону».

– В какой команде из топ-клубов РПЛ вам было бы интересно попробовать свои силы?

– Не могу сказать, потому что это надо рассматривать серьезно. Не хочется просто так размышлять.

А в целом, если говорить о команде моей мечты, то это «Барселона ». Если бы меня позвали в этот клуб, я собрал бы вещи и пешком туда пошел.

– Футбол какого клуба в нашем чемпионате вам сейчас больше нравится?

– «Краснодар» показывает неплохой футбол. ЦСКА тоже. «Зенит » в октябре и ноябре выдавал хорошие матчи, – отметил полузащитник «Балтики».