Саусь назвал «Барселону» командой мечты: «Если бы позвали, я собрал бы вещи и пешком туда пошел»
Саусь о «Барселоне»: пошел бы пешком, если бы позвали.
Владислав Саусь хотел бы поиграть за «Барселону».
– В какой команде из топ-клубов РПЛ вам было бы интересно попробовать свои силы?
– Не могу сказать, потому что это надо рассматривать серьезно. Не хочется просто так размышлять.
А в целом, если говорить о команде моей мечты, то это «Барселона». Если бы меня позвали в этот клуб, я собрал бы вещи и пешком туда пошел.
– Футбол какого клуба в нашем чемпионате вам сейчас больше нравится?
– «Краснодар» показывает неплохой футбол. ЦСКА тоже. «Зенит» в октябре и ноябре выдавал хорошие матчи, – отметил полузащитник «Балтики».
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36334 голоса
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости