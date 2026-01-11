ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров в заявке после перехода Лусиано. «Краснодар» лидирует

ЦСКА обошел «Зенит» по числу легионеров в составе.

ЦСКА обошел «Зенит » по количеству легионеров в основном составе после перехода Лусиано Гонду.

Аргентинский нападающий перешел в ЦСКА из «Зенита» в рамках обмена на защитника Игоря Дивеева.

Таким образом, на данный момент составе ЦСКА выступает 12 легионеров – Жоао Виктор, Мойзес Барбоза , Рамиро ди Лусиано, Даниэль Руис, Лионель Верде , Матеус Алвес, Матия Попович, Родриго Вильягра, Энрике Кармо, Алеррандро и Лусиано Гонду.

В составе «Зенита» после ухода Гонду и Жерсона осталось 11 футболистов, считающихся легионерами – Ванья Дркушич, Дуглас Сантос, Нино Мота, Роман Вега, Страхиня Эракович, Вендел, Вильмар Барриос, Густаво Мантуан, Луис Энрике, Педро и Матео Кассьерра.

Лидером по числу легионеров среди клубов Мир РПЛ является «Краснодар», в составе которого числятся 13 иностранных футболистов.