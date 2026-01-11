Мостовой о Дивееве: «Не понимаю, как ЦСКА отпустил его в «Зенит». Игорь – лучший центральный защитник России. После ухода Роши опасно терять еще одного игрока обороны»

Мостовой о Дивееве: не понимаю, как ЦСКА отпустил его в «Зенит».

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на переход защитника Игоря Дивеева в «Зенит» из ЦСКА . В обратном направлении отправился нападающий Лусиано Гонду .

«Все знают, что Гонду – это хороший нападающий, но я не понимаю, как ЦСКА отпустил Дивеева в «Зенит ». Все-таки Игорь – это лучший центральный защитник России. Да, армейцам был нужен нападающий, но после ухода Виллиана Роши очень опасно терять еще одного игрока обороны. Посмотрим, кого красно-синим подпишут взамен.

А по Лусиано вопросов нет, потому что в петербургском клубе слишком много атакующих игроков, которых невозможно одновременно выпустить на поле. Посмотрим в конце сезона, кто выиграл от этого обмена. Но в любом случае всегда будут те, кто за и против любого трансфера», – сказал Мостовой.