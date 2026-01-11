Вилья считает Месси лучшим в истории: «С огромным отрывом. И он будет лучшим футболистом мира до тех пор, пока не завершит карьеру»
Давид Вилья: Месси – лучший в истории.
Давид Вилья считает Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
«Никаких сомнений. С огромным отрывом.
Я по-прежнему говорю, что до тех пор, пока Месси не завершит карьеру, он будет лучшим игроком мира», – сказал экс-форвард «Барселоны» в интервью El Chiringuito.
