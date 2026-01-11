Бабаев об обмене Гонду на Дивеева: «Многие сочли сделку неочевидной – мы уверены, она пойдет на пользу. Игорь заслужил уважение болельщиков, надеемся, у Лусиано будет не менее яркая карьера»

Бабаев об обмене Дивеева на Гонду: сделка пойдет на пользу ЦСКА.

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал обмен Игоря Дивеева в «Зенит » на Лусиано Гонду .

«Сделка, включавшая обмен, была непростой, и поначалу ее многие сочли неочевидной – возможно, некоторые болельщики до сих пор так считают. Конечно, всегда проще занимать популярную сторону, но это решение было взаимным и всесторонним, принятым на основе консолидированного мнения и тщательного анализа ситуации. Мы убеждены в том, что на сегодня этот трансфер пойдет на пользу ЦСКА.

Мы благодарим Игоря за все годы в нашем клубе, за две сотни матчей, два десятка голов и три трофея. Игорь заслужил уважение болельщиков, и мы надеемся, что у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера», – сказал Бабаев .