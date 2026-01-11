Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»

Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе.

Константин Зырянов дал оценку сделке по продаже Жерсона «Крузейро » за 27+3 млн евро.

«Финансовая сторона в вопросе трансфера Жерсона оказалась определяющей – клубу удалось отстоять свои интересы, и остаться в плюсе, и продать игрока даже дороже, чем его покупали.

Переговоры были конструктивными. «Крузейро» был по-настоящему заинтересован в игроке, сам Жерсон был готов отказаться от части выплат.

«Зенит» же, помимо прибыли, получил дополнительные активы в виде прав на нескольких игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы этой команды. Как итог – оба клуба совершили рекордный трансфер для бразильского футбола», – сказал председатель правления «Зенита ».