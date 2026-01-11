Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»

Баллак о словах Карла про «Реал»: в контексте его высказывание абсолютно безобидно.

Михаэль Баллак , представляющий интересы полузащитника «Баварии» Леннарта Карла , прокомментировал его слова о желании играть за «Реал ».

«Прежде всего, он действительно обладает выдающимися футбольными качествами, но он все еще молодой парень, который находится в процессе взросления, становления и только в самом-самом начале своей карьеры. Когда тебя спрашивают о мечтах, я считаю совершенно допустимым говорить о них вслух. В контексте это высказывание для меня абсолютно безобидно.

У Леннарта был фантастический старт в «Баварии». Это клуб его мечты – он сам об этом говорил. Когда прошлым летом мы вели переговоры и обсуждали, каким он видит свое спортивное будущее здесь, в Мюнхене, Леннарт сказал: «Это мой клуб, моя мечта – именно здесь я прошел через молодежные команды, именно здесь я сделал свои первые шаги».

Мы не хотим слишком рано формировать мальчишек в обществе, где им и так постоянно указывают, как они должны выражать свои мысли. Нам нужна искренность, нам нужны игроки, с которыми люди могут себя ассоциировать», – сказал экс-полузащитник сборной Германии в интервью DAZN.

Леннарт Карл: «Играть за «Баварию» – это что-то особенное. Но я хочу однажды перейти в «Реал», это клуб моей мечты»