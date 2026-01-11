Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»

Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Арсенал» нашел способ доминировать.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета прокомментировал победу над «Портсмутом » в матче 3-го раунда Кубка Англии.

«Арсенал» одержал победу со счетом 4:1, пропустив первым на 3-й минуте встречи.

«Мы знали, что они навяжут нам борьбу, и в этом прелесть этого турнира – разрыв заметно сокращается, особенно когда вы отдаете сопернику преимущество и позволяете забить. Мы должны были найти способ доминировать и адаптироваться к новым условиям.

Второй тайм был намного лучше. Мы отреагировали и сделали то, что должны были сделать. Мы настроены позитивно независимо от результата, потому что многое изменили», – сказал Артета в интервью TNT Sports.