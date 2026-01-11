Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»

Аллегри о «Милане»: нужно снова начать побеждать, нам нужно еще 46 очков.

Массимилиано Аллегри после ничьей с «Фиорентиной» (1:1) подсчитал, сколько очков нужно для попадания в Лигу чемпионов.

– Мы провели хороший первый тайм, но не смогли забить. Во втором тайме «Фиорентина » надавила сильнее, но мы проявили терпение. Нам нужно лучше играть вблизи штрафной.

– Есть сожаление о моментах, которые не были реализованы в первом тайме?

– Невозможно всегда попадать со стопроцентной точностью. У нас впереди еще много матчей, мы вторые в таблице и должны продолжать свой путь.

Нужно снова начать побеждать, потому что разыгрывается еще много очков. Для выхода в Лигу чемпионов не хватает от 34 до 46 баллов. Мы заменили 55% состава, нам нужно продолжать становиться лучше, – сказал главный тренер «Милана » в эфире DAZN.