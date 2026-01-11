Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
Сергей Кирьяков: никто из наших молодых игроков не готов играть в топ-лигах.
Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков считает, что никто из молодых российских футболистов не готов играть в топ-лигах Европы.
«Никто из наших молодых перспективных футболистов пока абсолютно не готов выступать в ведущих европейских чемпионатах. Пока они еще очень сырые. И им еще надо, как говорится, работать и работать для того, чтобы выйти хотя бы на средний уровень и о них можно было бы сказать, что они готовы выступать в топовых чемпионатах Европы.
Может быть, наиболее близки к этому полузащитники Алексей Батраков, Максим Глушенков и Матвей Кисляк, которые выделяются на фоне остальных футболистов», – сказал Кирьяков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РИА Новости
