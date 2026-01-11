  • Спортс
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»

Дивеев о переходе в «Зенит»: пришла пора двигаться дальше.

Игорь Дивеев после ухода из ЦСКА отметил, что пришла пора двигаться дальше.

«Друзья, оттягивал этот момент как мог, потому что писать такие сообщения действительно тяжело.

Хочу поблагодарить клуб, который стал для меня домом. Я никогда бы не подумал, что простой мальчишка из Уфы сможет реализовать здесь все свои мечты: забраться так высоко, стать игроком сборной, выиграть Кубки, Суперкубок, надевать капитанскую повязку, заряжать всей командой «бомбу» в раздевалке и получить любовь и уважение целой армии болельщиков по всей стране!

Как бы вы ни отнеслись к моему переходу, я всегда буду гордиться, что стал частью истории великого клуба. Но карьера футболиста состоит из сложных решений. И это решение, наверное, самое сложное в моей жизни. Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен.

Спасибо болельщикам, партнерам по команде, тренерскому штабу, руководству и всем сотрудникам клуба – вы навсегда моя семья, которая сформировала меня как игрока и личность.

Я профессионал, который будет отдавать всего себя на поле, играя за новую команду, но ЦСКА всегда будет частью меня.

С уважением, Игорь Дивеев #78», – написал защитник «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Игоря Дивеева
