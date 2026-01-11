«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА

Круговой о Дивееве в «Зените»: Ты был избранным! Ты должен был бороться...

Данил Круговой отреагировал на переход Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит » цитатой из «Звездных войн». «Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂 А вообще удачи, Дивей! Увидимся на полях, легенда 78!» – написал защитник ЦСКА , ранее выступавший за «Зенит».