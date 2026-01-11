«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
Круговой о Дивееве в «Зените»: Ты был избранным! Ты должен был бороться...
Данил Круговой отреагировал на переход Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит» цитатой из «Звездных войн».
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂
А вообще удачи, Дивей! Увидимся на полях, легенда 78!» – написал защитник ЦСКА, ранее выступавший за «Зенит».
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36332 голоса
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Данилы Кругового
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости