Гонду о ЦСКА: «Нравятся игровая идея и то, как все устроено за пределами поля. Об интересе клуба узнал в октябре и ответил положительно, давно за ним слежу»
Гонду о ЦСКА: нравится игровая идея команды.
Лусиано Гонду прокомментировал переход из «Зенита» в ЦСКА.
«Я очень счастлив! ЦСКА – отличный клуб, за которым я слежу уже давно. Мне нравится и игровая идея команды, и то, как все устроено в клубе за пределами футбольного поля.
Впервые об интересе ЦСКА я узнал от моего представителя достаточно давно, еще в октябре. Я ответил ему положительно и сказал, что мне очень нравится этот клуб.
Я постараюсь как можно скорее со всеми познакомиться и влиться в коллектив. Вместе мы сможем выполнить все поставленные перед нами задачи!» – сказал форвард.
