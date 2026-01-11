«Милан» не проигрывает в Серии А с августа – 18 матчей. Команда Аллегри потеряла очки в двух турах подряд
«Милан» не проигрывает в Серии А 18 матчей.
«Милан» во второй раз подряд избежал поражения благодаря позднему голу.
Команда Массимилиано Аллегри сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1) в 20-м туре Серии А. Кристофер Нкунку сравнял счет на 90-й минуте.
8 января «россонери» в игре с «Дженоа» (1:1) спас Рафаэл Леау, отличившийся на 92-й минуте.
Миланцы не проигрывают в чемпионате с августа. Они уступили в стартовом туре и с тех пор одержали 11 побед и 7 раз сыграли вничью.
15 января «Милан» встретится с «Комо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
