«Милан» не проигрывает в Серии А с августа – 18 матчей. Команда Аллегри потеряла очки в двух турах подряд

«Милан» не проигрывает в Серии А 18 матчей.

«Милан » во второй раз подряд избежал поражения благодаря позднему голу.

Команда Массимилиано Аллегри сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1) в 20-м туре Серии А. Кристофер Нкунку сравнял счет на 90-й минуте.

8 января «россонери» в игре с «Дженоа» (1:1) спас Рафаэл Леау, отличившийся на 92-й минуте.

Миланцы не проигрывают в чемпионате с августа. Они уступили в стартовом туре и с тех пор одержали 11 побед и 7 раз сыграли вничью.

15 января «Милан» встретится с «Комо».