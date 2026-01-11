Зырянов о трансферах «Зенита»: «Сделки по Жерсону и Лусиано сохраняют наш финансовый баланс. Мы усилимся в будущем, возможно, – работаем над этим»

Зырянов: сделки по Жерсону и Лусиано сохраняют финансовый баланс «Зенита».

Председатель правления «Зенита » Константин Зырянов высказался о трансферах клуба в зимнее трансферное окно.

В январе петербуржцы продали Жерсона в «Крузейро » за 27+3 млн евро. Нападающий Лусиано Гонду отправился в ЦСКА в обмен на защитника Игоря Дивеева.

«Средства и активы, вырученные с трансфера Жерсона, оцениваются очень высоко, они дают нам возможность для усиления команды. Важно, что сделки по Жерсону и Лусиано сохраняют наш финансовый баланс.

Возможно, в будущем мы усилимся – работаем над этим», – сказал Зырянов.