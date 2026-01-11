Зырянов о трансферах «Зенита»: «Сделки по Жерсону и Лусиано сохраняют наш финансовый баланс. Мы усилимся в будущем, возможно, – работаем над этим»
Зырянов: сделки по Жерсону и Лусиано сохраняют финансовый баланс «Зенита».
Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о трансферах клуба в зимнее трансферное окно.
В январе петербуржцы продали Жерсона в «Крузейро» за 27+3 млн евро. Нападающий Лусиано Гонду отправился в ЦСКА в обмен на защитника Игоря Дивеева.
«Средства и активы, вырученные с трансфера Жерсона, оцениваются очень высоко, они дают нам возможность для усиления команды. Важно, что сделки по Жерсону и Лусиано сохраняют наш финансовый баланс.
Возможно, в будущем мы усилимся – работаем над этим», – сказал Зырянов.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36330 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости