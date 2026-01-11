  • Спортс
  • Перес встретился с представителями фан-клубов «Реала» в Джидде перед финалом Суперкубка Испании: «Благодарю вас за постоянную работу по укреплению мадридизма»
Фото
Перес встретился с представителями фан-клубов «Реала» в Джидде перед финалом Суперкубка Испании: «Благодарю вас за постоянную работу по укреплению мадридизма»

Флорентино Перес встретился с членами фан-клубов «Реала».

Президент «Реала» Флорентино Перес встретился с представителями фан-клубов перед класико в финале Суперкубка Испании.

Матч «Реала» и «Барселоны» в финале Суперкубка Испании начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Встреча Переса с болельщиками «Реала» состоялась в отеле Jeddah Hilton, на ней присутствовали около 500 болельщиков, представляющих 26 фан-клубов «Реала».

«Сегодня мы снова собрались в прекрасном городе Джидда, чтобы сыграть в очередном финале Суперкубка Испании. Это будет наш шестой финал здесь, в Саудовской Аравии. 

Я хочу, чтобы вы знали, что наши игроки чувствуют вашу силу и страсть. Они отдадут все силы, чтобы вы могли гордиться их самоотверженностью и приверженностью эмблеме и футболке, которые являются символами наших ценностей.

Выражаю нашу благодарность за привязанность и радушие, которые вы всегда проявляете к нам. Также благодарю вас за постоянную работу по укреплению всеобщего чувства, которым является мадридизм, способного объединить миллионы людей во всех уголках мира, независимо от их происхождения, национальности, языка, религии, идеологии или культуры», – сказал Перес, обращаясь к болельщикам.

Фото: realmadrid.com

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
