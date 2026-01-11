У «Арсенала» 7 побед и 2 ничьих перед дерби с «Челси»
«Арсенал» не проигрывает девять матчей.
«Арсенал» продлил серию без поражений, разгромив «Портсмут».
Команда Микеля Артеты одержала победу в матче Кубка Англии – 5:1.
В последний раз лондонцы уступали 6 декабря – «Астон Вилле» (1:2). С тех пор у них семь побед и две ничьих.
14 января «Арсенал» встретится с «Челси».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
