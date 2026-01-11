У «Арсенала» 7 побед и 2 ничьих перед дерби с «Челси»

«Арсенал» не проигрывает девять матчей.

«Арсенал» продлил серию без поражений, разгромив «Портсмут».

Команда Микеля Артеты одержала победу в матче Кубка Англии – 5:1.

В последний раз лондонцы уступали 6 декабря – «Астон Вилле» (1:2). С тех пор у них семь побед и две ничьих.

14 января «Арсенал» встретится с «Челси».