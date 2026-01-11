Мостовой о Жиркове и Шаронове в штабе «Динамо»: «Жалко, что Гусев меня не позвал, я бы согласился – все же соглашаются! Сказал Юре: «Молодец, хороший вариант!»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о том, что Юрий Жирков и Роман Шаронов вошли в тренерский штаб Ролана Гусева в «Динамо».
«Сегодня Юру [Жиркова] видел и сказал ему: «Молодец, хороший вариант!» Что могу сказать: жалко, что меня Гусев в тренерский штаб не позвал! (Смеется). Я бы согласился! Почему бы и нет? Все же соглашаются!
На приглашение Шаронова и Жиркова смотрю позитивно. Самому «Динамо» уже терять нечего, все, что можно было, они уже упустили в чемпионате. Поэтому большого риска не предвидится, команда сильная, еще поднимется», – заявил Мостовой.
