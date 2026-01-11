Ваноли удалили за споры с арбитром в конце 1-го тайма матча с «Миланом»
Паоло Ваноли удалили в матче с «Миланом».
Главный тренер «Фиорентины» Паоло Ваноли получил красную карточку в конце первого тайма матча с «Миланом».
«Фиорентина» принимает «Милан» в матче 20-го тура Серии А (1:1, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
В добавленное к первому тайму время Ваноли получил предупреждение за споры с арбитром. Спустя несколько секунд судья Давиде Масса показал тренеру «Фиорентины» красную карточку.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
