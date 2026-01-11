Гонду и ЦСКА подписали контракт до лета 2030 года. Форвард взял 32-й номер

Гонду взял в ЦСКА 32-й номер.

Лусиано Гонду заключил с ЦСКА долгосрочный контракт.

Нападающий перешел из «Зенита» в состав армейцев по обмену на Игоря Дивеева. Договор с аргентинцем рассчитан до конца сезона-2029/30.

Гонду будет выступать за новую команду под 32-м номером.

Фото: pfc-cska.com