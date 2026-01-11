Экс-защитник «Динамо» Уилкшир: «Празднуем Новый год, когда в Австралии 8 утра, жена переводит речь Путина друзьям. На столе то же, что и в Москве – салаты, бутерброды с икрой»
Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир рассказал, что отмечает Новый год с семьей по российским традициям.
– Да, я тоже православный с тех пор, как жил в России. Так что мы празднуем по русским канонам – Новый год, Рождество. Именно по российскому времени в Австралии. Смотрим речь президента Путина.
– К вам наверняка приходят австралийские друзья. Они тоже слушают речь Путина?
– Правильно.
– Но они же ничего не понимают. Ваша жена переводит его слова?
– Именно, она переводит всем его слова. Мы так делаем уже много лет, это для нас своего рода традиция. Многие удивляются, конечно, потому что все происходит в 8 утра по австралийскому времени. Но так мы празднуем.
На столе у нас бутерброды с красной икрой, традиционные салаты, кока-кола. Что касается закупки, в супермаркете в Бундоре есть все для российских салатов. Так что в Австралии на столе все то же, что было бы у нас и в Москве.
– Красную икру легко найти в Австралии?
– Нам удается. Мой отец недавно был в Бангкоке, привез оттуда красной и черной икры.
– Какой ваш любимый русский салат и едите ли вы его с майонезом?
– Как вы и сами знаете, все идет с майонезом – русский стиль. Я люблю оливье, делаем его с курицей, – сказал Уилкшир.