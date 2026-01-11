Гендиректор «Балтики» о переговорах с ЦСКА по Саусю: «Мы разговаривали, теперь – нет. Все разговоры закончились»
Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов заявил, что переговоры с ЦСКА по трансферу Владислава Сауся не ведутся.
Ранее сообщалось об интересе ЦСКА к полузащитнику калининградцев.
– На какой стадии сейчас переговоры по Саусю в ЦСКА?
– Мы разговаривали. Теперь – нет.
– Трансфер невозможен?
– Я не знаю, но все разговоры закончились, – сказал Измайлов.
В сезоне-2025/2026 Владислав забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 19 матчах за «Балтику».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
