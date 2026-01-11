Гендиректор «Балтики» о переговорах с ЦСКА по Саусю: «Мы разговаривали, теперь – нет. Все разговоры закончились»

Гендиректор «Балтики» о переговорах с ЦСКА по Саусю: все разговоры закончились.

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов заявил, что переговоры с ЦСКА по трансферу Владислава Сауся не ведутся.

Ранее сообщалось об интересе ЦСКА к полузащитнику калининградцев.

– На какой стадии сейчас переговоры по Саусю в ЦСКА?

– Мы разговаривали. Теперь – нет.

– Трансфер невозможен?

– Я не знаю, но все разговоры закончились, – сказал Измайлов.

В сезоне-2025/2026 Владислав забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 19 матчах за «Балтику».