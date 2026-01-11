Мартинелли сделал первый хет-трик в карьере и впервые за два года забил больше гола в одной игре

Мартинелли сделал первый хет-трик в карьере.

Габриэл Мартинелли отметился тремя голами в матче Кубка Англии.

Вингер «Арсенала » отличился на 25-й, 51-й и 72-й минутах выездной игры против «Портсмута ».

Бразилец забил больше одного мяча в одном матче впервые с января 2024 года. Хет-триков у него до этого дня не было.

