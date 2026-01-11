Мартинелли сделал первый хет-трик в карьере и впервые за два года забил больше гола в одной игре
Мартинелли сделал первый хет-трик в карьере.
Габриэл Мартинелли отметился тремя голами в матче Кубка Англии.
Вингер «Арсенала» отличился на 25-й, 51-й и 72-й минутах выездной игры против «Портсмута».
Бразилец забил больше одного мяча в одном матче впервые с января 2024 года. Хет-триков у него до этого дня не было.
«Портсмут» – «Арсенал». 1:4 – Мартинелли сделал хет-трик, Мадуэке не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
