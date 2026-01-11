Уткин может перейти в «Кастельон» или «Сарагосу» из Сегунды. Хавбек «Ростова» также интересен двум клубам РПЛ («СЭ»)

Даниил Уткин может продолжить карьеру в испанской Сегунде.

Полузащитник «Ростова » Даниил Уткин может продолжить карьеру в Испании .

По информации «СЭ», Уткиным интересуются «Кастельон » и «Сарагоса » из Сегунды. Также в хавбеке заинтересованы два клуба Мир РПЛ.

В текущем сезоне Мир РПЛ Уткин выступает за «Балтику» на правах аренды, из-за травмы он провел за клуб лишь два матча во всех турнирах. Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь .