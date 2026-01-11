Уткин может перейти в «Кастельон» или «Сарагосу» из Сегунды. Хавбек «Ростова» также интересен двум клубам РПЛ («СЭ»)
Даниил Уткин может продолжить карьеру в испанской Сегунде.
Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин может продолжить карьеру в Испании.
По информации «СЭ», Уткиным интересуются «Кастельон» и «Сарагоса» из Сегунды. Также в хавбеке заинтересованы два клуба Мир РПЛ.
В текущем сезоне Мир РПЛ Уткин выступает за «Балтику» на правах аренды, из-за травмы он провел за клуб лишь два матча во всех турнирах. Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36328 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости