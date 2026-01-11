Дивеев обратился к болельщикам ЦСКА: «Я покидаю клуб, ставший домом, а вы – семьей. Решение далось нелегко, но такова жизнь футболиста. Бесконечно благодарен за веру и поддержку»
Игорь Дивеев попрощался с болельщиками ЦСКА.
Защитник перешел в «Зенит», подписав контракт до конца сезона-2028/29.
«Дорогие болельщики! Сегодня я покидаю ЦСКА, клуб, который стал для меня настоящим домом, а вы – настоящей семьей. Это решение далось нелегко, но такова жизнь футболиста.
Я бесконечно благодарен вам за веру и поддержку, за совместно пережитые счастливые моменты – их было очень много! Мы всегда были единым целым.
Спасибо болельщикам, каждому моему тренеру, каждому партнеру по команде, персоналу команды и сотрудникам клуба. Вы навсегда со мной!» – приводит слова Дивеева пресс-служба ЦСКА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт ЦСКА
