Дивеев обратился к болельщикам ЦСКА: «Я покидаю клуб, ставший домом, а вы – семьей. Решение далось нелегко, но такова жизнь футболиста. Бесконечно благодарен за веру и поддержку»

Дивеев обратился к болельщикам ЦСКА: я покидаю клуб, ставший для меня домом.

Игорь Дивеев попрощался с болельщиками ЦСКА.

Защитник перешел в «Зенит », подписав контракт до конца сезона-2028/29.

«Дорогие болельщики! Сегодня я покидаю ЦСКА, клуб, который стал для меня настоящим домом, а вы – настоящей семьей. Это решение далось нелегко, но такова жизнь футболиста.

Я бесконечно благодарен вам за веру и поддержку, за совместно пережитые счастливые моменты – их было очень много! Мы всегда были единым целым.

Спасибо болельщикам, каждому моему тренеру, каждому партнеру по команде, персоналу команды и сотрудникам клуба. Вы навсегда со мной!» – приводит слова Дивеева пресс-служба ЦСКА .