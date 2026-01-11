«Оренбург» арендовал левого защитника парагвайской «Олимпии» Кантеро до конца сезона с правом выкупа
«Оренбург» объявил о переходе Алексиса Кантеро.
«Оренбург» арендовал левого защитника Алексиса Кантеро у парагвайской «Олимпии» до конца сезона-2025/26 с правом выкупа.
«Алексис – 22-летний воспитанник «Гуарани». С лета 2025 года выступал за самый титулованный клуб Парагвая – «Олимпия».
Кантеро имеет большой опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Парагвая, вызывался в национальную сборную, участник Олимпийских игр в Париже», – говорится в заявлении пресс-службы «Оренбурга».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
