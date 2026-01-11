Гонду перешел в ЦСКА из «Зенита». Ранее в обратном направлении отправился Дивеев
Лусиано Гонду стал игроком ЦСКА.
Форвард «Зенита» Луисано Гонду перешел в ЦСКА.
«Петербургский клуб благодарит Лусиано за трудолюбие, мастерство и профессионализм и желает удачи на футбольном поле и за его пределами!» – говорится в сообщении «Зенита».
Ранее из ЦСКА в стан «Зенита» перешел Игорь Дивеев.
Гонду перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Архентинос Хуниорс». Он провел за клуб из Санкт-Петербурга 51 матч, забил 13 мячей и отдал 3 результативные передачи.
На счету Гонду 14 игр в Премьер-лиге-2025/26 и 1 желтая карточка. Его подробная статистика выступлений – здесь.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: телеграм-канал «Зенита»
