Гонду перешел в ЦСКА из «Зенита». Ранее в обратном направлении отправился Дивеев

Форвард «Зенита» Луисано Гонду перешел в ЦСКА.

«Петербургский клуб благодарит Лусиано за трудолюбие, мастерство и профессионализм и желает удачи на футбольном поле и за его пределами!» – говорится в сообщении «Зенита».

Ранее из ЦСКА в стан «Зенита » перешел Игорь Дивеев .

Гонду перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Архентинос Хуниорс». Он провел за клуб из Санкт-Петербурга 51 матч, забил 13 мячей и отдал 3 результативные передачи.

На счету Гонду 14 игр в Премьер-лиге-2025/26 и 1 желтая карточка. Его подробная статистика выступлений – здесь .