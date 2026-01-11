Агент Батракова об интересе «Барсы», «ПСЖ» и «Интера»: «Предложений в «Локомотив» от этих клубов не поступало. Клуб вправе называть ту сумму, которая его устраивает»
Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал информацию об интересе топ-клубов Европы к игроку.
Ранее сообщалось, что за Батраковым следят «Барселона», «ПСЖ», «Интер», «Ювентус», «Монако» и «Порту». «Локомотив» готов отпустить хавбека только за 35-40 млн евро.
– Снова появились слухи об интересе к Батракову со стороны «Барселоны», «ПСЖ» и «Интера». Что можете сказать об этом?
– Никаких предложений в «Локомотив» от этих клубов не поступало. Иначе «Локомотив» бы нас поставил в известность. Что касается суммы, «Локомотив» вправе называть ту сумму, которая его устраивает, – сказал Кузьмичев.
В текущем сезоне Мир РПЛ Батраков провел 17 матчей, забив 11 голов и сделав 6 ассистов.