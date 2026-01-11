Агент Батракова об интересе «Барсы», «ПСЖ» и «Интера»: «Предложений в «Локомотив» от этих клубов не поступало. Клуб вправе называть ту сумму, которая его устраивает»

Агент Батракова: предложений от «Барсы», «ПСЖ» и «Интера» не поступало.

Владимир Кузьмичев , агент полузащитника «Локомотива » Алексея Батракова , прокомментировал информацию об интересе топ-клубов Европы к игроку.

Ранее сообщалось, что за Батраковым следят «Барселона », «ПСЖ», «Интер», «Ювентус », «Монако» и «Порту». «Локомотив» готов отпустить хавбека только за 35-40 млн евро.

– Снова появились слухи об интересе к Батракову со стороны «Барселоны», «ПСЖ» и «Интера». Что можете сказать об этом?

– Никаких предложений в «Локомотив» от этих клубов не поступало. Иначе «Локомотив» бы нас поставил в известность. Что касается суммы, «Локомотив» вправе называть ту сумму, которая его устраивает, – сказал Кузьмичев.

В текущем сезоне Мир РПЛ Батраков провел 17 матчей, забив 11 голов и сделав 6 ассистов. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь .