Дивеев перешел в «Зенит» из ЦСКА. Контракт – до конца сезона-2028/29

Игорь Дивеев — игрок «Зенита».

Игорь Дивеев перешел из ЦСКА в «Зенит ».

«Сине-бело-голубые и московский ЦСКА достигли принципиальной договоренности о переходе центрального защитника.

Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/29.

Сине-бело-голубые приветствуют Игоря Дивеева в Петербурге и желают новых побед и достижений в составе «Зенита»!» – говорится в телеграм-канале «Зенита».

Ранее сообщалось, что ЦСКА обменяет Дивеева на Лусиано Гонду, однако пока о трансфере аргентинского форварда клубы не объявляли.

Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года, дважды выиграл с клубом Кубок России и стал обладателем Суперкубка страны. Он провел 203 матча за армейский клуб, забил 20 мячей и сделал 5 ассистов, получил 32 желтые и одну красную карточку.