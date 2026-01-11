Абелардо о перепалке Винисиуса и Симеоне: «Это часть игры, в мои времена говорили вещи и похуже. В следующий раз они пожмут руки, и все забудется»
Бывший защитник «Барселоны» Абелардо высказался о конфликте между Диего Симеоне и Винисиусом Жуниором.
Главный тренер «Атлетико» и вингер «Реала» вступили в перепалку во время матча команд (1:2) в полуфинале Суперкубка Испании.
– Что вы думаете о том, что произошло между Симеоне и Винисиусом?
– Это просто часть игры, не более того. В мои времена говорили вещи и похуже, были гораздо более жесткие приемы.
Такое случается на поле и должно оставаться там. Это обычное явление. Я уверен, что в следующий раз Чоло и Винисиус пожмут друг другу руки, поговорят, и все забудется, – сказал Абелардо.
