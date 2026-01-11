Мостовой готов к работе менеджером в «Спартаке».

Бывший хавбек «Спартака » Александр Мостовой готов войти в руководство московского клуба.

«Хотелось бы быть в «Спартаке», но пока никаких предложений не было. Я ни к кому не напрашиваюсь. Все знают, кто такой Александр Мостовой. Все знают мой телефон – обращайтесь.

Советник или помощник генерального директора? Было бы интересно на менеджерском посту. Елки-палки, кого у нас в футболе только не было, а некоторых и кругами водят – но не выдающихся людей, которые отдали футболу жизнь. К этому мы еще не привыкли, в отличие от Европы», – сказал Мостовой.