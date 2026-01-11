«Аршавин, Титов, Дзюба». Данни назвал трех лучших российских игроков за последние 25 лет

Данни назвал лучших российских игроков за 25 лет: Аршавин, Титов, Дзюба.

Экс-хавбек «Динамо» и «Зенита » Данни перечислил лучших российских футболистов за последние 25 лет.

Португалец не смог выделить одного и назвал трех.

– Кто самый лучший российский игрок последних 25 лет?

– Не могу назвать одного, потому что играл с отличными русскими игроками. Поэтому назову Аршавина , Титова и Дзюбу . Они лучшие россияне, с которыми и против которых я играл, – сказал Данни.