«Аршавин, Титов, Дзюба». Данни назвал трех лучших российских игроков за последние 25 лет
Данни назвал лучших российских игроков за 25 лет: Аршавин, Титов, Дзюба.
Экс-хавбек «Динамо» и «Зенита» Данни перечислил лучших российских футболистов за последние 25 лет.
Португалец не смог выделить одного и назвал трех.
– Кто самый лучший российский игрок последних 25 лет?
– Не могу назвать одного, потому что играл с отличными русскими игроками. Поэтому назову Аршавина, Титова и Дзюбу. Они лучшие россияне, с которыми и против которых я играл, – сказал Данни.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36328 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости