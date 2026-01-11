Депутат Свищев о покупке «Ротора» фондом из ОАЭ: «Это может быть часть большой бизнес-сделки. Сейчас мало компаний вкладываются в футбол, инвестиции могут сработать на благо»

Свищев о покупке «Ротора» шейхами: подобные инвестиции могут сработать на благо.

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о возможной покупке волгоградского «Ротора » арабскими шейхами.

Ранее сообщалось , что фонд No Limits Sports из ОАЭ рассматривает команду PARI Первой лиги в числе трех российских клубов, потенциальное приобретение которых сейчас анализируют специалисты организации.

«Надо понимать, что от простой заинтересованности до реальной покупки большой промежуток. Для меня это удивительная новость. Любопытно, чем же шейхов заинтересовал волгоградский «Ротор». Вероятно, здесь присутствует не только спортивный интерес, а это часть большой сделки по бизнес-процессам. Почему нет? В истории много случаев, когда арабские миллиардеры покупали спортивные клубы по всему миру. На самом деле удивляться глобально не стоит, просто вопрос в том, есть ли там помимо спортивного интереса что-то еще. Это исключительно мое мнение, что такая заинтересованность может быть частью сделки.

Не очень понятно, какие задачи они могут поставить перед «Ротором«. Вывести клуб в РПЛ ? Это одна ситуация. Либо просто хотят кайфовать от высокой посещаемости. Здесь надо все понять. Опять же не думаю, что все так просто. Полагаю, что основные вещи не прописаны и не проговорены, а мы обсуждаем только то, что на поверхности. В целом это неплохо, даже если это часть сделки.

«Ротору» нужны инвестиции и серьезный партнер. Если это будет иностранный владелец или инвестор, это может стать плюсом и хорошим примером. Тем более, что сейчас не хватает компаний, которые могут вкладывать в развитие футбола и других игровых видов спорта. Многие ушли с рынка, у букмекерских компаний не все так гладко сейчас, так что подобные инвестиции могли бы сработать на благо», – сказал Свищев.