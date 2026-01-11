Макаров ищет новый клуб в РПЛ из-за напряженных отношений с Гусевым. С хавбеком «Динамо» общался «Бэйцзин Гоань», но выбрал другого игрока (Legalbet)

Денис Макаров ищет новый клуб в РПЛ.

Полузащитник «Динамо » Денис Макаров хочет перейти в другой клуб чемпионата России.

Футболист намерен сменить команду из-за напряженных отношений с новым главным тренером Роланом Гусевым .

По информации Legalbet, 27-летним игроком интересовался «Бэйцзин Гоань ». Китайский клуб контактировал с Денисом, но в итоге сделал выбор в пользу другого футболиста.

В текущем сезоне Мир РПЛ Макаров провел 8 матчей и забил 2 гола. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

Денис Макаров: «Для себя решил, что хочу уйти из «Динамо» при этом штабе с Гусевым во главе. Никакого респекта, ощущал это и раньше»

Агент Макарова: «В преддверии лимита Денис – отличная боевая единица для любого качественного клуба. Имеем право общаться с командами – интерес есть»