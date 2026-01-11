Макаров ищет новый клуб в РПЛ из-за напряженных отношений с Гусевым. С хавбеком «Динамо» общался «Бэйцзин Гоань», но выбрал другого игрока (Legalbet)
Денис Макаров ищет новый клуб в РПЛ.
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров хочет перейти в другой клуб чемпионата России.
Футболист намерен сменить команду из-за напряженных отношений с новым главным тренером Роланом Гусевым.
По информации Legalbet, 27-летним игроком интересовался «Бэйцзин Гоань». Китайский клуб контактировал с Денисом, но в итоге сделал выбор в пользу другого футболиста.
В текущем сезоне Мир РПЛ Макаров провел 8 матчей и забил 2 гола. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Денис Макаров: «Для себя решил, что хочу уйти из «Динамо» при этом штабе с Гусевым во главе. Никакого респекта, ощущал это и раньше»
Агент Макарова: «В преддверии лимита Денис – отличная боевая единица для любого качественного клуба. Имеем право общаться с командами – интерес есть»
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Legalbet
