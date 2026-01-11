Рахимов получит 36 млн рублей за увольнение из «Рубина» (Иван Карпов)
Рахимов получит 36 млн рублей за увольнение из «Рубина».
Рашил Рахимов получит 36 млн рублей за увольнение из «Рубина», сообщает Иван Карпов.
Эта сумма – зарплата за полгода контракта. Рахимов зарабатывает 65 тысяч евро в месяц или приблизительно 6 млн рублей.
Рахимов вернулся после новогодних каникул из Австрии в Москву и в понедельник прибудет в Казань, чтобы принять решение руководства об отставке.
Сообщалось, что «Рубин» возглавит Франк Артига.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
