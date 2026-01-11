Морган об «Арсенале»: «Сегодняшний «второй состав» лучше, чем большинство основных в АПЛ. За 55 лет у нас не было более сильной команды»
Пирс Морган: второй состав «Арсенала» лучше, чем большинство основных в АПЛ.
Журналист и ведущий Пирс Морган считает, что «Арсенал» обладает сильнейшим составом в АПЛ.
Болельщик «канониров» выложил изображение со списком игроков, заявленных на матч «Арсенала» с «Портсмутом» (1:1, первый тайм) в Кубке Англии.
«Сегодняшний «второй состав» «Арсенала» лучше, чем большинство основных составов Премьер-лиги.
За все 55 лет моей поддержки клуба у нас не было более глубокого и сильного состава», – написал Морган в своей публикации в X.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию кубковой игры.
Изображение: x.com/Arsenal
